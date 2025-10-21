Giovane rapita e violentata | 35enne portato in carcere
Avrebbe sequestrato e violentato la sua vittima - una giovane di 25 anni - il 35enne marocchino sottoposto a fermo dai carabinieri.Secondo gli inquirenti l'uomo, irregolare sul territorio, avrebbe conosciuto la ragazza a partire da un annuncio di lavoro pubblicato su un social network. Dopo aver. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
