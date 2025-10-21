Giovane fermato con materiale esplodente durante una partita di calcio

Fremondoweb.com | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Comunicato Stampa Il 24enne denunciato a piede libero per detenzione e introduzione illecita di artifici pirotecnici in occasione di un incontro di calcio di Prima Categoria Nel corso del servizio di Ordine Pubblico predisposto in occasione di un incontro di . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

giovane fermato con materiale esplodente durante una partita di calcio

© Fremondoweb.com - Giovane fermato con materiale esplodente durante una partita di calcio

Contenuti che potrebbero interessarti

giovane fermato materiale esplodenteGiovane fermato con materiale esplodente durante una partita di calcio - Giovane di 24 anni fermato con due fumogeni durante una partita di calcio. Lo riporta fremondoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Giovane Fermato Materiale Esplodente