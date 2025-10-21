Giornate Gregoriane per la prima volta tappa a Lampedusa

Sarà Lampedusa ad ospitare, per la prima volta fuori da Agrigento, la XVII edizione delle Giornate Gregoriane, la tradizionale rassegna promossa dal Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi. L’evento, intitolato "Oltre i confini. Uomini, idee e culture in movimento", si svolgerà. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

