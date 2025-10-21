Giornata mondiale dell' osteoporosi a Fiorenzuola il primo appuntamento

Ilpiacenza.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Prende il via mercoledì 22 ottobre a Fiorenzuola, il ciclo di iniziative organizzate dall’Azienda Usl di Piacenza in occasione della Giornata mondiale dell’osteoporosi, per sensibilizzare la cittadinanza e promuovere comportamenti utili alla prevenzione di una patologia spesso sottovalutata ma di. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

giornata mondiale osteoporosi fiorenzuolaGiornata mondiale osteoporosi. Ministero della Salute: “Priorità alla salute delle ossa”. Oltre 5 milioni gli italiani colpiti - Il Ministero della Salute lancia l'allarme su una malattia che colpisce 5 milioni di italiani, con una donna su tre over 50 a rischio fratture. quotidianosanita.it scrive

giornata mondiale osteoporosi fiorenzuolaGiornata mondiale dell’Osteoporosi: consulti e valutazioni gratuite con la campagna Fedios - Lunedì 20 ottobre sarà possibile usufruire di consultazioni telefoniche gratuite con medici specialisti o effettuare valutazione del rischio di osteoporosi ... Da farmacista33.it

giornata mondiale osteoporosi fiorenzuolaModena, giornata mondiale dell'osteoporosi: in tanti alle iniziative per la prevenzione - Mario Gasparini Casari per la promozione e la ricerca gerontologica APS ... Riporta lapressa.it

Cerca Video su questo argomento: Giornata Mondiale Osteoporosi Fiorenzuola