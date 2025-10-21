Giornata mondiale dell’ictus | al Besta un incontro aperto alla cittadinanza per scoprire cosa è come riconoscerlo e prevenirlo

Cosa è l'ictus, quali i segnali da non sottovalutare e cosa fare per prevenirlo: questi i punti al centro del dialogo che la Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta propone alla cittadinanza il 29 ottobre, Giornata mondiale dell'ictus, a partire dalle ore 10 fino alle 12.15 presso la.

