Giornata mondiale dell’ictus | al Besta un incontro aperto alla cittadinanza per scoprire cosa è come riconoscerlo e prevenirlo

Cosa è l’ictus, quali i segnali da non sottovalutare e cosa fare per prevenirlo: questi i punti al centro del dialogo che la Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta propone alla cittadinanza il 29 ottobre, Giornata mondiale dell’ictus, a partire dalle ore 10 fino alle 12.15 presso la. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

GIORNATA MONDIALE DELL’ICTUS: IL 29 OTTOBRE AL BESTA UN INCONTRO APERTO ALLA CITTADINANZA PER SCOPRIRE COSA È, COME RICONOSCERLO E PREVENIRLO - com) Milano, 20 settembre 2025 – Cosa è l’ictus, quali i segnali da non sottovalutare e cosa fare per prevenirlo: questi i punti al centro del dialogo che la Fondazione IRCCS Istituto ... Secondo mi-lorenteggio.com

