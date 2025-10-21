Giornata internazionale della sordocecità la Lega del filo d' oro chiama l' Italia e l' Europa

Osimo, 21 ottobre 2025 – In occasione della  Giornata Europea della sordocecità che cade domani, la Fondazione Lega del Filo d'oro, da oltre 60 anni punto di riferimento per la sordocecità e pluridisabilità psicosensoriale, riaccende l'attenzione su questa disabilità unica e specifica, per dare voce a chi non vede e non sente e alle tante famiglie che chiedono soluzioni concrete per il futuro dei propri figli.  “In questa Giornata così importante, vogliamo ribadire l'urgenza di costruire un’Italia e un’Europa davvero accessibili  – dichiara Francesco Mercurio, presidente del Comitato delle persone Sordocieche della Fondazione Lega del Filo d'oro  –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

