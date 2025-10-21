Giornata internazionale della sordocecità la Lega del filo d' oro chiama l' Italia e l' Europa
Osimo, 21 ottobre 2025 – In occasione della Giornata Europea della sordocecità che cade domani, la Fondazione Lega del Filo d'oro, da oltre 60 anni punto di riferimento per la sordocecità e pluridisabilità psicosensoriale, riaccende l'attenzione su questa disabilità unica e specifica, per dare voce a chi non vede e non sente e alle tante famiglie che chiedono soluzioni concrete per il futuro dei propri figli. “In questa Giornata così importante, vogliamo ribadire l'urgenza di costruire un’Italia e un’Europa davvero accessibili – dichiara Francesco Mercurio, presidente del Comitato delle persone Sordocieche della Fondazione Lega del Filo d'oro –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche questi approfondimenti
In occasione della Giornata Internazionale contro il tumore al seno, la Rocca di Castellina in Chianti si illumina di rosa. Anche il nostro Comune aderisce a Ottobre in Rosa, la campagna promossa da Valdelsa Donna per sensibilizzare sull’importanza della pr - facebook.com Vai su Facebook
Giornata internazionale per la riduzione del rischio dei disastri naturali. Iniziativa “L’attimo decisivo – La goccia” - X Vai su X
Giornata Europea della Sordocecità, 1,4 milioni di persone in Europa chiedono diritti e pari opportunità - In occasione della Giornata Europea della Sordocecità (22 ottobre), la Fondazione Lega del Filo d'Oro ETS – Ente Filantropico, da oltre 60 anni punto di riferimento per ... Riporta msn.com