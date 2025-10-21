Giornata internazionale del Dono la Lega del filo d' oro chiama l' Italia e l' Europa

Ilrestodelcarlino.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Osimo, 21 ottobre 2025 – In occasione della  Giornata Europea della sordocecità che cade domani, la Fondazione Lega del Filo d'oro, da oltre 60 anni punto di riferimento per la sordocecità e pluridisabilità psicosensoriale, riaccende l'attenzione su questa disabilità unica e specifica, per dare voce a chi non vede e non sente e alle tante famiglie che chiedono soluzioni concrete per il futuro dei propri figli.  “In questa Giornata così importante, vogliamo ribadire l'urgenza di costruire un’Italia e un’Europa davvero accessibili  – dichiara Francesco Mercurio, presidente del Comitato delle persone Sordocieche della Fondazione Lega del Filo d'oro  –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

giornata internazionale del dono la lega del filo d oro chiama l italia e l europa

© Ilrestodelcarlino.it - Giornata internazionale del Dono, la Lega del filo d'oro chiama l'Italia e l'Europa

Contenuti che potrebbero interessarti

Giornata Internazionale per l'eliminazione della povertà: 17 ottobre - Accadde oggi: La mancanza di accesso a risorse essenziali limita lo sviluppo umano e perpetua cicli di diseguaglianza ... lapressa.it scrive

Giornata del dono: Assisi, domani la facciata della basilica di San Francesco si illumina di rosso - Domani, martedì 3 dicembre, la facciata della chiesa superiore della basilica di San Francesco in Assisi si illuminerà di rosso, aderendo così all’ottava edizione del GivingTuesday, la Giornata ... Scrive agensir.it

Giornata del volontariato: le iniziative della Lega del filo d'oro di Osimo - Osimo, 4 dicembre 2024 – In occasione della Giornata Internazionale del volontariato (5 dicembre), la Fondazione Lega del Filo d’oro ets – Ente filantropico intende ricordare il ruolo fondamentale dei ... Secondo ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Giornata Internazionale Dono Lega