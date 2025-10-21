Giornata internazionale del Dono la Lega del filo d' oro chiama l' Italia e l' Europa
Osimo, 21 ottobre 2025 – In occasione della Giornata Europea della sordocecità che cade domani, la Fondazione Lega del Filo d'oro, da oltre 60 anni punto di riferimento per la sordocecità e pluridisabilità psicosensoriale, riaccende l'attenzione su questa disabilità unica e specifica, per dare voce a chi non vede e non sente e alle tante famiglie che chiedono soluzioni concrete per il futuro dei propri figli. “In questa Giornata così importante, vogliamo ribadire l'urgenza di costruire un’Italia e un’Europa davvero accessibili – dichiara Francesco Mercurio, presidente del Comitato delle persone Sordocieche della Fondazione Lega del Filo d'oro –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In occasione della Giornata Internazionale contro il tumore al seno, la Rocca di Castellina in Chianti si illumina di rosa. Anche il nostro Comune aderisce a Ottobre in Rosa, la campagna promossa da Valdelsa Donna per sensibilizzare sull’importanza della pr - facebook.com Vai su Facebook
Giornata Internazionale per l'eliminazione della povertà: 17 ottobre - Accadde oggi: La mancanza di accesso a risorse essenziali limita lo sviluppo umano e perpetua cicli di diseguaglianza ... lapressa.it scrive
Giornata del dono: Assisi, domani la facciata della basilica di San Francesco si illumina di rosso - Domani, martedì 3 dicembre, la facciata della chiesa superiore della basilica di San Francesco in Assisi si illuminerà di rosso, aderendo così all’ottava edizione del GivingTuesday, la Giornata ... Scrive agensir.it
Giornata del volontariato: le iniziative della Lega del filo d'oro di Osimo - Osimo, 4 dicembre 2024 – In occasione della Giornata Internazionale del volontariato (5 dicembre), la Fondazione Lega del Filo d’oro ets – Ente filantropico intende ricordare il ruolo fondamentale dei ... Secondo ilrestodelcarlino.it