Arezzo, 21 ottobre 2025 – Il 16 ottobre scorso nell'aula magna della scuola secondaria di I grado, l'IC “G.Marconi” di San Giovanni Valdarno ha festeggiato la settimana dell'Erasmus days presentando il proprio progetto Erasmus+ KA121 che si svolgerà negli anni 202526 e 202627. "Una grande soddisfazione per la nostra scuola! - ha detto la Dirigente scolastica, prof.ssa Emilia Minichini - L'istituto si è aggiudicato un finanziamento importante che permetterà sia ai docenti che agli studenti di allargare le proprie conoscenze e competenze visitando realtà scolastiche di altri paesi dell'Unione Europea. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Giornata dell'Erasmus. Giornata di festa per l'IC Marconi di San Giovanni