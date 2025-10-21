Giornata della donazione in ricordo di Uccio Devicienti | raccolta sangue con Avis

MESAGNE - Sabato 8 novembre prossimo si svolgerà la Giornata della donazione in ricordo di Uccio Devicienti, fondatore del Centro diagnostico Omega di Mesagne, “figura che ha lasciato un segno profondo nella sanità locale e nella comunità mesagnese per il suo impegno umano e professionale”. Si. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

