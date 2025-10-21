Roma, 21 ott. (Adnkronos) - "Profondo dolore per la scomparsa di Claudio Fico, un amico di lunga data. Un professionista serio con il quale ho condiviso tanti momenti durante la mia carriera da giornalista. Ai suoi cari, a Clemente Mimun e a tutta la famiglia del Tg5 le mie più sincere condoglianze". Lo scrive su X il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Giornalisti: Tajani, 'dolore per scomparsa Fico, amico di lunga data'