Giornalisti | Tajani ' dolore per scomparsa Fico amico di lunga data'

Iltempo.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 21 ott. (Adnkronos) - "Profondo dolore per la scomparsa di Claudio Fico, un amico di lunga data. Un professionista serio con il quale ho condiviso tanti momenti durante la mia carriera da giornalista. Ai suoi cari, a Clemente Mimun e a tutta la famiglia del Tg5 le mie più sincere condoglianze". Lo scrive su X il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani. 🔗 Leggi su Iltempo.it

giornalisti tajani dolore per scomparsa fico amico di lunga data

© Iltempo.it - Giornalisti: Tajani, 'dolore per scomparsa Fico, amico di lunga data'

Contenuti che potrebbero interessarti

“Tajani faccia espatriare da Gaza quei due giornalisti palestinesi”: parla Fabrizio Battistelli, presidente dell’Istituto Archivio Disarmo - Il 18 ottobre a Roma l’Istituto Ricerche Archivio Disarmo premierà tre reporter palestinesi con le Colombe d’oro. tpi.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Giornalisti Tajani Dolore Scomparsa