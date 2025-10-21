Giornalisti | morto Claudio Fico vice direttore Tg5

E’ morto all’età di 67 anni Claudio Fico, vicedirettore vicario e responsabile degli speciali del Tg5. Su X, il cordoglio del direttore Clemente Mimun: “Un gravissimo lutto ha colpito il Tg5. Si è spento stanotte Claudio Fico, vicedirettore vicario del nostro telegiornale. Un professionista straordinario,un uomo di grandi qualità umane, un mio amico vero da più di 30 anni. Alla sua famiglia l’abbraccio mio e del Tg5”. Prima di passare a Canale 5, Fico era stato caporedattore alla Tgr per poi passare al Tg2. Per molti anni è stato vicedirettore al Tg1 per poi seguire Clemente Mimun al Tg5. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Giornalisti: morto Claudio Fico, vice direttore Tg5

Altre letture consigliate

È morto Marco Cecchini @CecchiniMc, un bravissimo giornalista e una buona persona. Nel dialogo con i colleghi più giovani traspariva la sua grande esperienza, senza che lui la mettesse in mostra o la facesse pesare. Qui i suoi articoli per il Foglio. - X Vai su X

La Provincia Unica TV. . E' morto Alberto Gianoli, storico collaboratore della Provincia di Sondrio e anche di Unica TV. Un malore improvviso nella notte non gli ha lasciato scampo: aveva solo 40 anni. L’editore e le redazioni si stringono ai famigliari del caro c Vai su Facebook

Giornalisti: morto Claudio Fico, vice direttore Tg5 - E' morto all'età di 67 anni Claudio Fico, vicedirettore vicario e responsabile degli speciali del Tg5. Segnala lapresse.it

Lutto al Tg5, è morto il vicedirettore Claudio Fico: l’annuncio in diretta a Mattino5 - Claudio Fico è morto nella notte: vicedirettore vicario del Tg5, aveva 63 anni e lottava da tempo contro una malattia ... Da fanpage.it

TG5 in lutto, morto il vicedirettore Claudio Fico: l’annuncio in diretta dell’azienda - L'annuncio dell'azienda, che si stringe attorno alla famiglia del cronista, durante Mattino 5. Secondo msn.com