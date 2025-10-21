Giornalisti | morto Claudio Fico vice direttore Tg5

E’ morto all’età di 67 anni Claudio Fico, vicedirettore vicario e responsabile degli speciali del Tg5. Su X, il cordoglio del direttore Clemente Mimun: “Un gravissimo lutto ha colpito il Tg5. Si è spento stanotte Claudio Fico, vicedirettore vicario del nostro telegiornale. Un professionista straordinario,un uomo di grandi qualità umane, un mio amico vero da più di 30 anni. Alla sua famiglia l’abbraccio mio e del Tg5”. Prima di passare a Canale 5, Fico era stato caporedattore alla Tgr per poi passare al Tg2. Per molti anni è stato vicedirettore al Tg1 per poi seguire Clemente Mimun al Tg5.  Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

