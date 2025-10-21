Giornalismo nuovi strumenti e antiche regole

Le scrivo con stima per condividere una riflessione. In un tempo dominato dalla velocità dei social e dalla tirannia dei ‘like’, è fondamentale riaffermare il valore dell’analisi critica nel giornalismo. Il ruolo del giornalista non è inseguire consensi, ma interrogare, approfondire, mettere in discussione. Il giornalismo ha il dovere di offrire strumenti di comprensione rilanciando i valori fondanti: l’etica, la responsabilità. Raffaele Amendola Risponde Beppe Boni Il compito del mestiere più bello del mondo si fonda soprattutto sulla passione, la curiosità di capire e di narrare, la voglia di osservare e svelare anche le cose che nella società non vanno oltre a quelle ben fatte. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

