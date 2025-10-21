Giornalismo | Gasparri ' dolore per scomparsa Fico punto di riferimento per tanti'
Roma, 21 ott. (Adnkronos) - "Grande dolore per la scomparsa di Claudio Fico, vice direttore del Tg5 e prezioso ‘uomo macchina', prima al Tg1 in Rai poi nella principale testata televisiva di Mediaset. Attento e competente ha sempre anteposto l'azione concreta nella preparazione dei telegiornali alla visibilità personale. Senza uomini come Claudio l'informazione non esisterebbe". Così il capogruppo di Forza Italia al Senato Maurizio Gasparri. "Un punto di riferimento per tanti e ovviamente soprattutto per chi ha avuto il privilegio di poter contare ogni giorno sulla sua competenza e sulla sua generosità. 🔗 Leggi su Iltempo.it
