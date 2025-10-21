Giorgio Marsocci nuovo ad del Gruppo Armani

Il consiglio d’amministrazione di Giorgio Armani S.p.A. ha annunciato la nomina di Giuseppe Marsocci come nuovo amministratore delegato del Gruppo Armani, con effetto immediato e il suo ingresso nel CdA. La decisione, approvata all’unanimità dalla Fondazione Armani, valorizza una carriera di oltre 35 anni nel mondo della moda e del lusso, di cui 23 trascorsi all’interno del Gruppo, dove Marsocci ha assunto incarichi di crescente responsabilità tra Milano e l’estero — in particolare a New York, come Ceo delle Americhe. Dal 2019, Marsocci ha collaborato a stretto contatto con Giorgio Armani nella gestione globale dell’azienda, in qualità di vicedirettore generale e Global Chief Commercial Officer. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

