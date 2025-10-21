Gioiosa Ionica tragico frontale sulla Statale 682 | chi sono i tre morti

Drammatico incidente in Calabria, con bilancio drammatico: tre persone sono morte oggi pomeriggio sulla strada statale 682 Jonio-Tirreno, nel comune di Gioiosa Ionica, nel Reggino. Due persone sono decedute sul colpo, la terza in ospedale. Lo scontro fatale è avvenuto tra un'autovettura e un autobus, per cause in corso di accertamento. Le tre vittime viaggiavano a bordo dell'auto. Sul posto sono intervenuto i carabinieri, gli operatori sanitari anche con l'ausilio di un elicottero, i vigili del fuoco e personale dell'Anas. Le tre vittime erano tutte residenti a Serra San Bruno, in provincia di Vibo Valentia. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Gioiosa Ionica, tragico frontale sulla Statale 682: chi sono i tre morti

