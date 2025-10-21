Giocalibro | laboratorio di prevenzione alla povertà educativa a Spoltore

A Spoltore, da ottobre 2025 a maggio 2026, si terrà ogni lunedì dalle 17 alle 19 il Giocalibro, giunto alla sua quinta edizione. Si tratta di un laboratorio di promozione della lettura e del libro, di prevenzione alla povertà educativa e di sostegno alla scolarizzazione. Aiutanti magici di questo. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

