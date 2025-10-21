Ginnastica Melnikova torna ai Mondiali dopo 4 anni | subito al comando nell’all-around

La russa, ferma a lungo per la sospensione internazionale, guida le qualificazioni iridate di Giacarta con 54.566 punti. Bene al volteggio e alle parallele, errori a trave e corpo libero la tengono fuori dalle finali di specialità. Angelina Melnikova è tornata a scrivere il suo nome sulla scena mondiale della ginnastica artistica. Dopo quattro anni lontana dalle pedane internazionali a causa della sospensione della Russia per la guerra, la 25enne di Voronezh ha ritrovato il palcoscenico più prestigioso ai Mondiali 2025 di Giacarta. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it