L’Italia ha ormai detto addio alla speranza di poter essere presente nelle finali di specialità dei Mondiali 2025 di ginnastica artistica sul fronte femminile. Il pessimo turno disputato nella primissima mattinata sulle pedane di Jakarta (Indonesia) ha posto un severo disco rosso alle ambizioni della nostra Nazionale: nessuna azzurra rientrerà tra le migliori otto sui singoli attrezzi e dunque non ci sarà il tricolore tra venerdì e sabato, quando si assegneranno le medaglie. Il Bel Paese sarà rappresentato esclusivamente da Carlo Macchini (sbarra) e Tommaso Brugnami (volteggio). Dopo la sesta suddivisione sulle dieci in programma, infatti, lo scenario è abbastanza chiaro per le nostri portacolori. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Ginnastica artistica, l’Italia saluta le finali di specialità ai Mondiali. Perotti spera, McDonald sorpresa, Maneca risplende