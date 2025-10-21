Ginnastica artistica l’Italia saluta le finali di specialità ai Mondiali Perotti spera McDonald sorpresa Maneca risplende
L’Italia ha ormai detto addio alla speranza di poter essere presente nelle finali di specialità dei Mondiali 2025 di ginnastica artistica sul fronte femminile. Il pessimo turno disputato nella primissima mattinata sulle pedane di Jakarta (Indonesia) ha posto un severo disco rosso alle ambizioni della nostra Nazionale: nessuna azzurra rientrerà tra le migliori otto sui singoli attrezzi e dunque non ci sarà il tricolore tra venerdì e sabato, quando si assegneranno le medaglie. Il Bel Paese sarà rappresentato esclusivamente da Carlo Macchini (sbarra) e Tommaso Brugnami (volteggio). Dopo la sesta suddivisione sulle dieci in programma, infatti, lo scenario è abbastanza chiaro per le nostri portacolori. 🔗 Leggi su Oasport.it
Scopri altri approfondimenti
Il buio di un oro olimpico. La fatica per ritrovare la luce. Alice D'Amato a Parigi 2024 è stata la prima italiana di sempre a vincere le Olimpiadi nella ginnastica artistica. È reduce dall'anno più difficile della sua vita. “Sono andata completamente in tilt. Sono sprof - X Vai su X
Avola, la giovane Marta Belfiore è campionessa regionale di ginnastica artistica Vai su Facebook
LIVE Ginnastica artistica, Mondiali 2025 in DIRETTA: scocca l’ora delle azzurre! Perotti e Asia D’Amato in gara all’alba - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione dell'Italia ai Mondiali - Scrive oasport.it
Ginnastica artistica, Macchini e Brugnami in finale ai Mondiali! Targhetta primo escluso, millesimi beffardi - Due italiani sono riusciti a qualificarsi alle finali di specialità dei Mondiali 2025 di ginnastica artistica: dopo due intense giornate dedicate al turno ... Secondo oasport.it
Ginnastica Artistica, tre ori e 5 medaglie per l'Italia agli Europei di Rimini - Agli Europei di Rimini sono arrivate 5 medaglie pesantissime: oro alle parallele asimmetriche per Alice D’Amato, argento alle parallele ... Riporta sport.sky.it