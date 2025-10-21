Ginnastica artistica le qualificate alle finali dei Mondiali 2025 | doppio sorriso per l’Italia

Si sono concluse le qualificazioni femminili dei Mondiali 2025 di ginnastica artistic a e a Jakarta (Indonesia) si è delineato il quadro degli ammessi a vari atti conclusivi di questa rassegna iridata in anno post-olimpico, riservata esclusivamente alle individualiste (non sono previste le gare a squadre). Le migliori otto su ogni attrezzo hanno staccato il pass per le varie finali di specialità, mentre le migliori ventiquattro all-arounder si sono meritate l’approdo alla finale del concorso generale individuale. Doppio sorriso per l’Italia grazie ad Asia D’Amato (ammessa all’atto conclusivo dell’all-around con il tredicesimo accredito) e a Giulia Perotti (settima al corpo libero): la 22enne genovese battaglierà per le posizioni che contano sul giro completo, al suo ritorno ai Mondiali dopo quattro anni (nel 2021 fu argento al volteggio e dodicesima nel generale), la 16enne piemontese si è regalata un sogno alla sua prima apparizione in questo contesto internazionale. 🔗 Leggi su Oasport.it

