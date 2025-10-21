Ginnastica artistica le pagelle dell’Italia ai Mondiali | Perotti pesca l’asso con le spalle al muro Asia D’Amato si riscopre

L’Italia ha conquistato due finali ai Mondiali 2025 di ginnastica artistica: Alice D’Amato si è meritata quella nel concorso generale individuale con il tredicesimo riscontro, mentre Giulia Perotti ha guadagnato l’atto conclusivo al corpo libero con il settimo accreditato. La 16enne piemontese era al debutto iridato al pari di Chiara Barzasi ed Emma Fioravanti. Di seguito le pagelle delle azzurre che hanno preso parte alle qualificazioni sulla pedana di Jakarta (Indonesia). PAGELLE ITALIA MONDIALI GINNASTICA ARTISTICA 2025. GIULIA PEROTTI: 7. Dobbiamo inevitabilmente fare la media tra la strepitosa qualificazione alla finale di specialità al corpo libero (voto 10) e la mancata ammissione all’atto conclusivo del concorso generale individuale. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Ginnastica artistica, le pagelle dell’Italia ai Mondiali: Perotti pesca l’asso con le spalle al muro, Asia D’Amato si riscopre

