Ginnastica artistica gli USA non sono più una corazzata? Blakely Caylor e Wong non impressionano ai Mondiali
La seconda giornata di qualificazioni femminili ai Mondiali 2025 di ginnastica artistica si è aperta con l’attesissima quarta suddivisione, vista la presenza di USA e Gran Bretagna. Dopo settanta minuti di gara sulla pedana di Jakarta (Indonesia) sorge spontanea una domanda: gli Stati Uniti d’America sono ancora una corazzata? Un quesito che deve però tenere conto di alcuni distinguo: si tratta di una rassegna iridata in anno post-olimpico, riservata esclusivamente alle individualiste e che non prevede le gare a squadre; le big protagoniste dell’ultimo ciclo non erano presenti (su tutte Simone Biles, ma anche Sunisa Lee e Jade Carey); la stagione dopo i Giochi viene sempre presa per rifiatare ed è vista come un periodo di stacco. 🔗 Leggi su Oasport.it
