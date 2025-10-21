Gimenez racconta un retroscena su Modric | Ha comprato un telefono a ciascuno di noi

Pianetamilan.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'attaccante messicano del Milan Santiago Gimenez ha raccontato un retroscena su Luka Modric che riguarda dei telefonini. Ecco le sue parole. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

gimenez racconta un retroscena su modric ha comprato un telefono a ciascuno di noi

© Pianetamilan.it - Gimenez racconta un retroscena su Modric: “Ha comprato un telefono a ciascuno di noi”

Approfondisci con queste news

gimenez racconta retroscena modricPasserini sul Milan e Leao: “Modric tocca anche Leao. Fa una cosa che con Ibrahimovic - Il giornalista Carlos Passerini racconta un retroscena sul Milan, su Leao, su Modric e su Ibrahimovic. Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Gimenez Racconta Retroscena Modric