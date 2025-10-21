Gimenez che figuraccia | si fa male sul volto sinistro ma viene curato a destra
Non si placano le polemiche dopo Milan-Fiorentina, gara segnata dal rigore assegnato ai rossoneri dall’arbitro Marinelli su segnalazione del VAR Abisso. Protagonista dell’episodio, Santiago Gimenez, attaccante del Milan, che al momento del contatto è rimasto a terra lamentando un colpo al volto. Dalle immagini televisive, il contatto sembrerebbe avvenire sul lato sinistro della faccia del centravanti. Tuttavia, durante l’intervento dello staff medico rossonero, le telecamere hanno mostrato i sanitari intenti a prestargli cure sul lato destro. Una discrepanza che non è passata inosservata, alimentando dubbi e ironie. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
