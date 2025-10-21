Giletti è emblematico Salvo Sottile è l’innominato Federica Panicucci… | Massimo Lovati parla con Fabrizio Corona a dà i voti ai conduttori che si occupano di nera

Fabrizio Corona torna a casa di Massimo Lovati. E anche questa volta l’avvocato, le cui dichiarazioni avrebbero portato Andrea Sempio a revocargli il mandato difensivo, gli apre la porta, esponendosi alle domande dell’ex Re dei Paparazzi. A “ Falsissimo ”, Lovati parla a ruota libera, soffermandosi, in particolare, sul caos che si è generato dopo la sua precedente apparizione in video da Corona. Ovvero quando il legale si espresse sull’omicidio di Yara Gambirasio, la 13enne uccisa a Brembate di Sopra nel 2010, proponendo un’ipotetica difesa alternativa qualora fosse stato lui ad assistere Massimo Bossetti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Giletti è emblematico, Salvo Sottile è l’innominato, Federica Panicucci…”: Massimo Lovati parla con Fabrizio Corona a dà i voti ai conduttori che si occupano di nera

