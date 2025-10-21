ABBONATI A DAYITALIANEWS L’indagine coordinata dalla Procura di Catania. Su richiesta della Procura della Repubblica di Catania, il Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) ha emesso un’ ordinanza di applicazione di misure cautelari nei confronti di tre giovani, ritenuti gravemente indiziati di rapina e lesioni personali aggravate, commesse in concorso tra loro a Giarre. I soggetti coinvolti sono: Giuseppe Caltabiano, nato a Taormina il 10 novembre 2001;. Joele Campo, nato a Giarre il 27 febbraio 2007;. Isidoro Musumeci, nato a Catania il 28 agosto 2004.. Si precisa che la vicenda si trova ancora in una fase preliminare e che, fino a eventuale sentenza definitiva, vale la presunzione di innocenza per tutti gli indagati. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Giarre, misure cautelari per tre giovani accusati di una rapina violenta a un 34enne di Riposto