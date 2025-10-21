Giappone Takaichi prima donna premier

7.45 Con 237 voti contro 149 alla Camera bassa, Sanae Takaichi sarà la prima donna a capo del Giappone come premier. A votarla il suo partito, il conservatore liberal-democratico Lpd, in coalizione con Nippon Ishin (Jip, Partito dell'Innovazione), conservatore di centrodestra. Battuto Noda, già premier. Inaspettatamente la nomina è arrivata a maggioranza al primo turno di votazioni. Takaichi sarà formalmente in carica dopo l'incontro con l'imperatore questa sera. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

