Giappone Takaichi prima donna premier

21 ott 2025

7.45 Con 237 voti contro 149 alla Camera bassa, Sanae Takaichi sarà la prima donna a capo del Giappone come premier. A votarla il suo partito, il conservatore liberal-democratico Lpd, in coalizione con Nippon Ishin (Jip, Partito dell'Innovazione), conservatore di centrodestra. Battuto Noda, già premier. Inaspettatamente la nomina è arrivata a maggioranza al primo turno di votazioni. Takaichi sarà formalmente in carica dopo l'incontro con l'imperatore questa sera. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

