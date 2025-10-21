Giappone Sanae Takaichi eletta primo ministro

Giornata storica per il Giappone: Sanae Takaichi è stata nominata primo ministro, diventando la prima donna nella storia del Paese a guidare il governo. La politica nazionalista, 64 anni, è stata eletta dalla Camera bassa al primo turno e la sua nomina sarà ufficiale dopo l’incontro con l’imperatore Naruhito previsto in giornata, quando presterà giuramento come 104° premier. Eletta il 4 ottobre alla guida del Partito Liberal Democratico, forza di governo quasi ininterrotta dal 1955 ma oggi in calo di consensi, Takaichi ha ottenuto 237 voti alla Camera bassa e 125 alla Camera alta. Dopo il giuramento, dovrà affrontare una difficile fase politica interna e un’agenda internazionale serrata, che inizierà con la visita del presidente statunitense Donald Trump la prossima settimana. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Giappone, Sanae Takaichi eletta primo ministro

