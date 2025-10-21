Giappone | Sanae Takaichi è il nuovo capo del governo prima volta di una donna premier
Tokyo, 21 ottobre 2025 – Per la prima volta in Giappone il governo sarà guidato da una donna. Sanae Takaichi, leader del Partito liberaldemocratico (Pld), è stata infatti diventata il 104° primo ministro del Paese del Sol Levante dopo che la Camera bassa ha approvato la sua nomina con 237 voti a favore, tredici in più della maggioranza assoluta. La sua nomina è stata ben accolta dalla Borsa di Tokyo, che ha chiuso la seduta in terreno positivo. Takaichi succede a Shigeru Ishiba, il cui esecutivo si è dimesso in blocco dopo aver perso la maggioranza in entrambe le camere nell'ultimo anno della legislatura. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Approfondisci con queste news
Giappone, Sanae Takaichi eletta prima donna premier #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
#Giappone - il parlamento elegge Sanae #Takaichi come prima donna primo ministro del paese. @ultimora_pol - X Vai su X
Sanae Takaichi diventa la prima donna a guidare il governo del Giappone - Il 21 ottobre la nazionalista Sanae Takaichi è stata eletta premier, diventando la prima donna a guidare il governo del Giappone, grazie a un accordo di coalizione concluso il giorno prima. Scrive internazionale.it
Giappone: Sanae Takaichi è il nuovo capo del governo, prima volta di una donna premier - Già ribattezza la ‘Lady di ferro del Sol Levante’, la 64enne leader del Partito liberaldemocratico ha intenzione di rafforzare i legami con gli Usa e incrementare le spese militari ... Come scrive quotidiano.net
Giappone, Sanae Takaichi premier: è la prima donna della storia alla guida del Paese - Sanae Takaichi è stata eletta nuova premier del Giappone, diventando la prima donna a ricoprire questo ruolo nella storia del Paese, dopo essere stata nominata a inizio mese alla guida ... ilmessaggero.it scrive