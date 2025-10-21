Tokyo, 21 ottobre 2025 – Per la prima volta in Giappone il governo sarà guidato da una donna. Sanae Takaichi, leader del Partito liberaldemocratico (Pld), è stata infatti diventata il 104° primo ministro del Paese del Sol Levante dopo che la Camera bassa ha approvato la sua nomina con 237 voti a favore, tredici in più della maggioranza assoluta. La sua nomina è stata ben accolta dalla Borsa di Tokyo, che ha chiuso la seduta in terreno positivo. Takaichi succede a Shigeru Ishiba, il cui esecutivo si è dimesso in blocco dopo aver perso la maggioranza in entrambe le camere nell'ultimo anno della legislatura. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Giappone: Sanae Takaichi è il nuovo capo del governo, prima volta di una donna premier