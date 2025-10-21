Giappone Sanae Takaichi ‘conquista’ la Camera bassa | sarà prima premier donna
(Adnkronos) – La Camera bassa del Giappone consegna a Sanae Takaichi la nomina a prima donna premier del Giappone. Secondo i media locali, Takaichi ha conquistato 237 voti tra i 465 deputati della Camera bassa al primo turno di votazioni. Takaichi, 64 anni, conservatrice convinta, ha trionfato a inizio mese alle primarie del Partito liberaldemocratico, . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Scopri altri approfondimenti
#Giappone - il parlamento elegge Sanae #Takaichi come prima donna primo ministro del paese. @ultimora_pol - X Vai su X
Sanae Takaichi ha compiuto un passo avanti verso la possibilità di diventare la prima donna primo ministro del Giappone: domani alle 11 Luigi Spinola ne parla con Antonio Moscatello su Rai Radio3 e RaiPlay Sound - facebook.com Vai su Facebook
Sanae Takaichi, l'"iron lady" eletta premier in Giappone - Takaichi, 64 anni, conservatrice convinta, ha trionfato a inizio mese alle primarie del Partito Liberaldemocratico ... msn.com scrive
Sanae Takaichi è la prima donna premier eletta in Giappone - L'elezione della leader del Partito Liberaldemocratico è avvenuta al primo turno di voto, prevalendo sul candidato dell'opposizione con 237 voti ... Come scrive msn.com
Sanae Takaichi, una Lady di Ferro per il Giappone - Ammiratrice di Margaret Thatcher, avrà davanti a sé sfide difficili ... msn.com scrive