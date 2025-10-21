Giappone Sanae Takaichi ‘conquista’ la Camera bassa | sarà prima premier donna

(Adnkronos) – La Camera bassa del Giappone consegna a Sanae Takaichi la nomina a prima donna premier del Giappone. Secondo i media locali, Takaichi ha conquistato 237 voti tra i 465 deputati della Camera bassa al primo turno di votazioni.  Takaichi, 64 anni, conservatrice convinta, ha trionfato a inizio mese alle primarie del Partito liberaldemocratico, . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

