Giappone conservatrice Sanae Takaichi eletta prima donna premier con 237 preferenze ex premier Noda fermo a 149 - VIDEO

Il nuovo esecutivo dovrà affrontare una serie di problematiche tra cui la scarsa crescita economica, crisi interne al partito e i difficili rapporti con gli Usa In Giappone Sanae Takaichi è stata eletta prima premier donna nel Paese. La 64enne fa parte dell'ala più conservatrice del partito l. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Giappone, conservatrice Sanae Takaichi eletta prima donna premier con 237 preferenze, ex premier Noda fermo a 149 - VIDEO

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Sanae Takaichi è la prima donna a guidare il governo giapponese. A 64 anni, conservatrice e intransigente, ha un passato da batterista heavy metal e motociclista. La moto però l'ha mollata per entrare in politica Vai su Facebook

La politica conservatrice Sanae Takaichi vince le elezioni primarie e si candida ad essere il prossimo primo ministro del #Giappone in maniera più vicina ai valori tradizionali nipponici. - X Vai su X

Sanae Takaichi è la prima premier in Giappone: aiuterà le donne nel suo Paese? - Margareth Tatcher come modello, la 64enne rompe il soffitto di cristallo da conservatrice in un Paese conservatore. Secondo vanityfair.it

GIAPPONE, SANAE TAKAICHI ELETTA PRIMA DONNA PREMIER - È la prima donna a ricoprire questo ruolo dopo la nomina a inizio mese alla guida del Partito liberal- Lo riporta opinione.it

Chi è Sanae Takaichi, la prima donna primo ministro in Giappone? Le idee politiche (forti e controverse) - Per la prima volta nella sua storia, il Giappone ha una prima ministra donna. Secondo money.it