Ilgiornaleditalia.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il nuovo esecutivo dovrà affrontare una serie di problematiche tra cui la scarsa crescita economica, crisi interne al partito e i difficili rapporti con gli Usa In Giappone Sanae Takaichi è stata eletta prima premier donna nel Paese. La 64enne fa parte dell'ala più conservatrice del partito l. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Giappone, conservatrice Sanae Takaichi eletta prima donna premier con 237 preferenze, ex premier Noda fermo a 149 - VIDEO

