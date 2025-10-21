Gianluca Di Marzio racconta il clima prima di PSV-Napoli | Cose che non ci erano mai successe

Fanpage.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport, ha raccontato cos'è accaduto nelle ore precedenti alla partita di stasera in Champions tra PSV e Napoli: "Controlli che personalmente non avevamo mai ricevuto nel centro di una città europea". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

Cerca Video su questo argomento: Gianluca Marzio Racconta Clima