Il calciatore sardo Gianfranco Zola è il nuovo volto della campagna “L’energia che muove l’isola” di Medea, società del Gruppo Italgas attiva nella distribuzione del gas in Sardegna. L’iniziativa, in onda da novembre su diversi canali, punta a raccontare come le reti digitali e l’uso del gas naturale e rinnovabile stiano contribuendo a rendere l’isola più moderna ed efficiente. “Con Zola rafforziamo il nostro legame con il territorio e la nostra missione di sviluppo sostenibile”, ha detto l’amministratore delegato di Medea, Ruggero Bimbatti, che oggi ha presentato l’iniziativa alla Unipol Domus di Cagliari. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Gianfranco Zola testimonial di Italgas per Medea in Sardegna

