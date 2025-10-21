Al New Teatro Troisi da giovedì 23 ottobre a domenica 2 novembre, Gianfranco Gallo, interprete autore e regista, porta in scena “Ti ho sposato per ignoranza”. La stagione del New Teatro Troisi prosegue con una delle commedie più amate degli ultimi anni. Da giovedì 23 ottobre a domenica 2 novembre, Gianfranco Gallo, interprete autore e regista, . 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Gianfranco Gallo al New Teatro Troisi con “Ti ho sposato per ignoranza”