gianfranco gallo al new teatro troisi con ti ho sposato per ignoranza

Al New Teatro Troisi da giovedì 23 ottobre a domenica 2 novembre, Gianfranco Gallo, interprete autore e regista, porta in scena “Ti ho sposato per ignoranza”. La stagione del New Teatro Troisi prosegue con una delle commedie più amate degli ultimi anni. Da giovedì 23 ottobre a domenica 2 novembre, Gianfranco Gallo, interprete autore e regista, . 🔗 Leggi su 2anews.it

