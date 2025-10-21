Giancarlo Moretti eletto portavoce del Forum Terzo Settore

Ildenaro.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giancarlo Moretti è il nuovo portavoce del Forum Terzo Settore, l’ente di rappresentanza del Terzo settore italiano che associa oltre 100 reti nazionali di Terzo settore per 120mila sedi territoriali. Moretti è eletto con 135 voti favorevoli, tra rappresentanti dei soci e Forum regionali, su 171 presenti. Le schede bianche sono state 33, 2 le schede nulle e un astenuto. Le elezioni si sono svolte il 21 ottobre, a Roma, nell’ambito dell’Assemblea dei soci dal titolo “Pace come condizione, giustizia sociale come impegno”. Moretti è eletto come candidato unico e succede a Vanessa Pallucchi, che ha rivestito il ruolo negli ultimi 4 anni. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

