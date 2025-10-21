Gian Luca Spitella una nuova voce per Atac
Ci sono nomine che non si esauriscono nell’annuncio, ma determinano un passaggio, un cambio di paradigma, un rinnovato patto tra un’azienda e la città che serve ogni giorno. Atac S.p.a., motore imprescindibile della mobilità romana, affida oggi la direzione della Comunicazione e delle Relazioni Esterne a Gian Luca Spitella, professionista di lungo corso, scelto al termine di una procedura di selezione avviata nei mesi scorsi attraverso il portale aziendale. Una figura dall’esperienza solida, dalla visione ampia e dalla capacità di usare le parole nel modo corretto e al momento opportuno. Spitella, dunque, è chiamato a rafforzare il dialogo con i cittadini e a offrire la trasparenza delle informazioni in un momento chiave della trasformazione di Atac. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
