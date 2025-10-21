Giallo sulla morte dello scacchista Daniel Naroditsky il prodigio americano morto a 29 anni

Il mondo degli scacchi piange Daniel Naroditsky, grande maestro statunitense e figura di spicco della scena internazionale, morto a 29 anni. La notizia è stata diffusa dal Charlotte Chess Club, la società dove si allenava e insegnava, che in un messaggio sui social lo ha ricordato come «un talento eccezionale, un educatore e un membro amato della comunità scacchistica». Le cause della morte non sono state rese pubbliche. Solo poche settimane fa Naroditsky aveva conquistato il titolo di campione nazionale americano nella categoria blitz, confermando il suo straordinario talento The Naroditsky family shares the sad news of Daniel’s unexpected passing. 🔗 Leggi su Open.online