Giallo sulla morte dello scacchista Daniel Naroditsky il prodigio americano morto a 29 anni
Il mondo degli scacchi piange Daniel Naroditsky, grande maestro statunitense e figura di spicco della scena internazionale, morto a 29 anni. La notizia è stata diffusa dal Charlotte Chess Club, la società dove si allenava e insegnava, che in un messaggio sui social lo ha ricordato come «un talento eccezionale, un educatore e un membro amato della comunità scacchistica». Le cause della morte non sono state rese pubbliche. Solo poche settimane fa Naroditsky aveva conquistato il titolo di campione nazionale americano nella categoria blitz, confermando il suo straordinario talento The Naroditsky family shares the sad news of Daniel’s unexpected passing. 🔗 Leggi su Open.online
Scopri altri approfondimenti
Giallo sulla morte dello scacchista Daniel Naroditsky, il prodigio americano morto a 29 anni - X Vai su X
C’è un giallo dietro la morte di Elena Panettere, l’anziana di 85 anni deceduta dopo cinque giorni di agonia per gravi ustioni riportate in casa La badante, presente al momento dell’incidente, è indagata per abbandono di persona incapace Vai su Facebook
Giallo sulla morte dello scacchista Daniel Naroditsky, il prodigio americano morto a 29 anni - Il mondo degli scacchi piange Daniel Naroditsky, grande maestro statunitense e figura di spicco della scena internazionale, morto a 29 anni. Come scrive msn.com
Lutto nel mondo degli scacchi, addio a Daniel Naroditsky: morte improvvisa a 29 anni - Addio a Daniel Naroditsky, giovane scacchista di 29 anni: ancora ignota la causa della morte. Segnala notizie.it
Scacchi, muore a 29 anni il gran maestro Naroditsky: giallo sulle cause del decesso - Uno dei più forti giocatori mondiali di scacchi, il californiano Daniel Naroditsky, è morto lunedì: mistero sulle cause. Scrive msn.com