GialappaShow su TV8 e Sky Uno | 1,08 milioni di spettatori debutti e parodie da record

Ottima partenza per la sesta edizione di GialappaShow, il programma della Gialappa's Band con Marco Santin e Giorgio Gherarducci, condotto ancora una volta dall'insostituibile Mago Forest che nella puntata di ieri era affiancato da una ironica Miriam Leone. La prima puntata dello show ha registrato complessivamente 1 milione 80 mila spettatori medi (su TV8 e su Sky Uno+1 e on demand). Nel dettagl. 🔗 Leggi su Digital-news.it © Digital-news.it - GialappaShow su TV8 e Sky Uno: 1,08 milioni di spettatori, debutti e parodie da record

