GialappaShow conferma il suo successo ma le novità non convincono
La nuova edizione di GialappaShow è partita lunedì 20 ottobre 2025 su Tv8 e Sky Uno, confermando la presenza della Gialappa’s Band e del Mago Forest. Il format resta solido: sa mescolare varietà e commedia in modo efficace, intrattenendo il pubblico come ai tempi di Mai dire Gol. Tuttavia, alcune delle nuove imitazioni lasciano a desiderare. Il Pier Silvio Berlusconi di Ubaldo Pantani. Ubaldo Pantani resta maestro nelle imitazioni, come dimostrano i suoi celebri Lapo Elkann. Questa volta si cimenta con Pier Silvio Berlusconi, AD di Mediaset. L’interpretazione è spavalda e divertita, vicina alla realtà, ma manca di guizzo comico. 🔗 Leggi su Tivvusia.com
