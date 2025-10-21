Giacani tra i top Gambero Rosso 2026 con Hostaria Santa Lucia Jesi

La Regione Marche per l’ennesima volta autentica protagonista della ristorazione Made in Italy d’eccellenza. Nella nuova Guida Ristoranti d’Italia 2026 del Gambero Rosso, ha ricevuto un rilevante riconoscimento, tra gli altri, l’Hostaria Santa Lucia del patron Gianni Giacani a Jesi. Ne avevamo già parlato nel corso degli ultimi mesi nel nostro blog. I nostri articoli “sembrano” aver quasi portato fortuna al grande Giacani, deus ex machina del noto locale marchigiano. Il ristorante del ‘ Giac ‘ (Gianni aiutato alla perfezione dal suo staff con i suoi figli Dario e Alessio) è stato premiato in queste ore per l’ottimo rapporto qualità – prezzo. 🔗 Leggi su Danielebartocciblog.it © Danielebartocciblog.it - Giacani tra i top Gambero Rosso 2026 con Hostaria Santa Lucia Jesi

