Già un record negativo in A | 4 squadre senza vittorie dopo sette turni
Verona, Fiorentina (nella foto il tecnico Pioli), Genoa e Pisa sono già nella storia del calcio italiano: ancora a secco di vittorie dopo 7 turni di campionato, non sono naturalmente le prime a riuscire in questa impresa al contrario ma messe insieme formano, quello sì, un traguardo inedito fin qui nella Serie A a girone unico. Mai infatti in quasi cento anni quattro squadre dopo 7 giornate non erano riuscite a vincere ancora una partita. Al massimo tre, mentre in alcuni casi tutte le partecipanti avevano rotto il ghiaccio almeno una volta. Quattro, quindi, un numero superiore persino alle future retrocesse. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Leggi anche questi approfondimenti
Record negativo in A: - 10 partite, 11 gol - Quattro 0-0 In un calcio che è terrorizzato dalla noia, il segnale è allarmante. Ipotesi a caso per futuri e fantasiosi cambi al regolamento salva-show? Parto io: in caso di 0-0, nessun punto assegnato alle due squadre. - X Vai su X
Serie A, record negativo nella settima giornata: ecco quanti gol sono stati segnati. Non era mai successo! - facebook.com Vai su Facebook