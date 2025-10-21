Verona, Fiorentina (nella foto il tecnico Pioli), Genoa e Pisa sono già nella storia del calcio italiano: ancora a secco di vittorie dopo 7 turni di campionato, non sono naturalmente le prime a riuscire in questa impresa al contrario ma messe insieme formano, quello sì, un traguardo inedito fin qui nella Serie A a girone unico. Mai infatti in quasi cento anni quattro squadre dopo 7 giornate non erano riuscite a vincere ancora una partita. Al massimo tre, mentre in alcuni casi tutte le partecipanti avevano rotto il ghiaccio almeno una volta. Quattro, quindi, un numero superiore persino alle future retrocesse. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Già un record negativo in A: 4 squadre senza vittorie dopo sette turni