Ghoulam | Il Napoli non ha cazzimma Capello | Mai visto Conte così mogio in panchina

Fabio #Capello a Sky: «Non ho mai visto Antonio #Conte che è un allenatore dominate così mogio mogio in panchina. Non mi sembrava neanche lui. non trasmette il momento di rabbia. Non l'ho visto incazzarsi, non si capisce questo atteggiamento. Il Psv correva il doppio del #Napoli». #Ghoulam: «Il Napoli ormai prende quasi 2 gol a partita: vedo mancanza di cattiveria e cazzimma. L'Inter sapeva quello che voleva, è una squadra di campioni, il Napoli si sta ancora cercando. Nessuna reazione dopo il 3-1, mai avuta l'impressione che potesse tornare in partita.

