Getta dei neon nei cassonetti del vetro ma viene ripreso e multato
Nei giorni scorsi una persona è stata individuata e sanzionata dalla polizia locale per aver abbandonato dei neon nei cassonetti del vetro in via Stegagno, in pieno centro a San Martino Buon Albergo. L’attività di accertamento è stata agevolata dal sistema di videosorveglianza presente in zona. 🔗 Leggi su Veronasera.it
