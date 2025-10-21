Getta dei neon nei cassonetti del vetro ma viene ripreso e multato

Nei giorni scorsi una persona è stata individuata e sanzionata dalla polizia locale per aver abbandonato dei neon nei cassonetti del vetro in via Stegagno, in pieno centro a San Martino Buon Albergo. L’attività di accertamento è stata agevolata dal sistema di videosorveglianza presente in zona. 🔗 Leggi su Veronasera.it