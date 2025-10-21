Gestione della rabbia nei bambini e negli adolescenti | i segnali da non sottovalutare

Quante volte aprendo i vari social, compaiono reel di professionisti che mostrano episodi di scatti d’ira improvvisi, urla, pianti inconsolabili e altre forme di rabbia nei bambini e negli adolescenti? La sensibilità intorno all’argomento è molto elevata sia con l’obiettivo di tutelare la crescita dei bambini che per evitare che i genitori, frustrati (e impotenti) più dei loro figli, adottino comportamenti sbagliati. Nella consapevolezza dei processi di regolazione emotiva che interessano in modo particolare i bambini e gli adolescenti è importante distinguere tra quelli che sono normali momenti di frustrazione legati alla crescita e veri e propri comportamenti aggressivi o esplosioni di collera che nascondono difficoltà più profonde. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

