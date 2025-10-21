Germania | casa editrice sottolinea crescente collaborazione con Cina

Alla 77ma edizione della Fiera del libro di Francoforte, appena conclusasi, un dirigente di una casa editrice con sede in Germania ha elogiato l’approfondirsi della collaborazione con la Cina. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https:www.agenzianova.coma664085966408592025-10-21germania-casa-editrice-sottolinea-crescente-collaborazione-con-cina Agenzia Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

