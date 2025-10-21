Germania | casa editrice sottolinea crescente collaborazione con Cina
Alla 77ma edizione della Fiera del libro di Francoforte, appena conclusasi, un dirigente di una casa editrice con sede in Germania ha elogiato l'approfondirsi della collaborazione con la Cina.
Argomenti simili trattati di recente
LE NEWS DI CIAK SABAUDIA "ADORAZIONE" IN GERMANIA E' uscita il 9 Ottobre 2025 la versione tedesca di "Adorazione", il romanzo della scrittrice e sceneggiatrice pontina seAlice Urciuolo Il libro "Verehrung" è distribuito dalla casa editrice NONSO
Germania, la sindaca dell'Spd Iris Stalzer accoltellata davanti a casa. È in gravi condizioni
Germania, fabbricava armi biologiche nella soffitta di casa: fermato 16enne - In Germania un 16enne, sospettato di aver fabbricato armi biologiche nella casa dei genitori a Zeithain, in Sassonia, è stato fermato dalla polizia.