Germania AfD cresce ancora nei sondaggi | primo partito nazionale con il 27,5 dei consensi

AfD vola ancora nei sondaggi. Il partito di destra continua a raccogliere consensi nell’opinione pubblica e ad ampliare il suo gradimento negli elettori. Come dimostra l’ultima rilevazione effettuata da Bild. L’ultimo sondaggio. Prosegue l’ascesa di AfD nei sondaggi. Secondo l’ultima ricerca dell’Istituto Insa realizzata per Bild, il partito della destra tedesca ha raggiunto un nuovo record, attestandosi al 27% dei consensi (+0.5% dalla settimana precedente). Al contrario, i conservatori dell’Unione Cdu-Csu hanno perso terreno (-0,5%) scendendo al 24,5% delle preferenze virtuali, punteggio più basso registrato dal partito di Merz da metà settembre. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Germania, AfD cresce ancora nei sondaggi: primo partito nazionale, con il 27,5 dei consensi

