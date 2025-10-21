Gentilini | Brava Fermana ma devi diventare più cinica
Il match di Montegranaro ha lasciato tante indicazioni in casa Fermana in campo e fuori. Partiamo da quest’ultimo aspetto: tanti i tifosi canarini presenti a Montegranaro. Sappiamo che il tifo organizzato in trasferta è presente ma il settore ospiti del La Croce era decisamente pieno ed è esploso al gol di Fofi. Questo è un primo aspetto che va sottolineato: al netto della contestazione (anche domenica i cori contro la proprietà, presente in loco non sono mancati), dei dubbi in tutto l’ambiente e delle critiche alla gestione degli ultimi anni fino a quella attuale, la passione per la Fermana resta ed è indissolubile nel cuore degli appassionati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche questi approfondimenti
La pubblico ministero di Monza, Francesca Gentilini, ha chiesto il rinvio a giudizio per don Samuele Marelli Il 49enne, ormai ex responsabile dei centri parrocchiali di Seregno (Monza e Brianza), è accusato di violenza sessuale e atti sessuali con minori. Le vitt - facebook.com Vai su Facebook
Gentilini: "Brava Fermana ma devi diventare più cinica" - Il match di Montegranaro ha lasciato tante indicazioni in casa Fermana in campo e fuori. Da msn.com
Gentilini promuove la Fermana: "Avanti per la nostra strada" - L’esordio ha portato alla fine un punto in cascina per la Fermana di Gentilini ad Urbino, in una gara complicata. Da ilrestodelcarlino.it