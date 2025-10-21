Genti d’Europa al museo di storia naturale Dalle origini

Il Museo civico di storia naturale e i Caschi Blu della Cultura sezione di Ferrara presentano il ciclo di cinque conferenze dal titolo ’ Genti d’Europa ’, da oggi al 17 febbraio 2026 tra Palazzo Bonaccossi e la Sala dell’Arengo del Palazzo Municipale di Ferrara. In un periodo di contrasti violenti di popoli dentro e fra le Nazioni, che ha tra le cause scatenanti più forti le migrazioni, è interessante ed anche utile riflettere sulla storia dell’uomo, dalle sue origini ai tempi moderni, per trovare la chiave di come ci siamo sviluppati ed abbiamo posto le premesse per la moderna civiltà europea, multi-etnica da sempre. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Genti d’Europa al museo di storia naturale. Dalle origini

"Genti d'Europa": cinque incontri per riflettere sulla storia dell'uomo - Il Museo Civico di Storia Naturale e i Caschi Blu della Cultura sezione di Ferrara presentano il ciclo di cinque conferenze dal titolo " Genti d'Europa " in programma dal 21 ottobre 2025 al 17 ...

