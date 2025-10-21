Genova lite tra ragazze per uno sguardo di troppo scoppia maxi rissa e la polizia arresta sei giovani
In manette sono finiti quattro uomini e due donne. Le prime scaramucce a bordo di un autobus, poi le botte in strada con spranghe, bastoni, calci e pugni Catene strappate dai paletti stradali e dalle biciclette, un bastone di plastica, un palo di ferro. E infine pugni e calci. Questo è l’arma. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
