Genova la trappola tesa sui social e l’agguato in strada | 25enne sequestrata e violentata Fermato un marocchino irregolare

È successo ancora. Dopo la drammatica vicenda di cui si è avuta notizia ieri, della 16enne fatta ubriacare e poi violentata nello scantinato di un girarrosto di kekab nel Trevigiano – una ragazzina che frequentava quel locale coi compagni di scuola, stordita con drink alcolici dal proprietario del negozio pakistano e due suoi connazionali ora indagati dai carabinieri di Treviso per violenza sessuale su minore – dalla provincia di Genova arriva la denuncia di un’altra sconcertante vicenda di orrore e abusi su una giovane donna. Genova, 25enne sequestrata e violentata: arrestato un immigrato marocchino irregolare. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

