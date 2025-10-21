Genova gli uomini in piazza contro le violenze sulle donne | Foto | Video
Un centinaio di uomini sono in piazza De Ferrari per il flash mob "I panni sporchi si lavano in pubblico", l'iniziativa organizzata da White Dove contro le violenze sulle donne. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it
